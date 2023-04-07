Евдокия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кузьма Корнилович

Отец ребёнка: Корнило Алексеевич

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Корниловна

Отец ребёнка: Корнило Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнило Алексеевич

Смерть
Неизвестно