Евдокия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кузьма Корнилович
Отец ребёнка: Корнило Алексеевич
Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Корниловна
Отец ребёнка: Корнило Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнило Алексеевич
Смерть
Неизвестно