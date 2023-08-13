Старостина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973
Рождение ребёнка
23.10.1993
Дочь: Старостина Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Старостин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
06.06.2003
Сын: Старостин Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Старостин Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан