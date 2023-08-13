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Старостина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973

Отец: Тиханушкин Александр Васильевич

Мать: Тиханушкина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1993

Дочь: Старостина Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Старостин Алексей Борисович

Рождение ребёнка
06.06.2003

Сын: Старостин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Старостин Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан