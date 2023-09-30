Уловский Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1844
Дата смерти01.07.1906
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844
Рождение ребёнка
1869
Сын: Уловский Петр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Уловский Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1906
Сын: Уловский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1906