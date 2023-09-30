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Уловский Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1844

Дата смерти

01.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1844

Отец: Уловский Матвей Григорьевич

Мать: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Уловский Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Уловский Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Уловский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Уловская Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Пелагея Петровна

Смерть
01.07.1906
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