Мохова (Мохова) Татьяна Краснославовна
Место рожденияAlexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Дата рождения28.07.1956
Дата смерти10.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1956
Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Образование
Около ?.05.1973
Александровск
Окончание средней школы
Образование
По ?.05.1973
Александровск
Школа №2
Работа или профессия
С 03.09.1973 по 06.11.1985
Александровск
Телефонистка | Городская телефонная станция Александровского узла
Место жительства
С 1985
Бракосочетание
10.01.1987
Solikamsk, gorod Solikamsk, Perm Krai, Russia
Работа или профессия
С 1989 по 2014
Соликамск
Кладовщик | д/с №35
Награда
Около ?.05.1996
Соликамск
Благодарность за хорошее воспитание сына и активную работу в жизни класса | Благодарсноть, полученная на выпускном из начальной школы сына Мохова Николая
Работа или профессия
До 2014
Соликамск
Нянечка | д/с №35
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.2018
Solikamsk, Perm Krai, Russia
Причина смерти: Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда | Застойная сердечная недостаточность
Похороны
12.09.2018
Misharino, Solikamsk, gorod Solikamsk, Perm Krai, Russia
26 квартал, 16 ряд, 23 место | 24 место в резерве