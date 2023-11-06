Горшков Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горшков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова ? ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Горшков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова ? ?

Смерть
Неизвестно
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