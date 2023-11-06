Горшков Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Горшков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова ? ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Горшков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горшкова ? ?
Смерть
Неизвестно