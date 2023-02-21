Федотов Федор Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Федотов Кирилл Калинин
Мать: Федотова Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотов жена Кириллова
Смерть
Неизвестно