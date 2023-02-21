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Федотов Федор Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Федотов Кирилл Калинин

Мать: Федотова Ирина Самойлова

Рождение ребёнка
1708

Сын: Федотов Ермолай Федоров

Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725

Сын: Егоров Степан Федоров

Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Федотов Никита Федоров

Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Федотов Степан Федоров

Мать ребёнка: Федотов жена Кириллова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотов жена Кириллова

Смерть
Неизвестно
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