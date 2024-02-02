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Хабаров Николай Логинович

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Место рождения

деревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области
Родился в конце 19 века.
Рождение ребёнка
04.09.1912

Сын: Хабаров Савватий Николаевич

Мать ребёнка: Хабарова Анна Ивановна

деревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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