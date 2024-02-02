Хабаров Николай Логинович
Место рождениядеревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области
Родился в конце 19 века.
Рождение ребёнка
04.09.1912
Сын: Хабаров Савватий Николаевич
Мать ребёнка: Хабарова Анна Ивановна
деревня Ерёменская Кросноборского района Архангельской области
Смерть
Неизвестно