Чертова Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Устьпаденьгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Чертова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чертов Яким Иванович
Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно