Чертова Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова Ефимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Устьпаденьгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Чертова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чертов Яким Иванович

Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чертов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чертов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чертов Иван Гурьевич

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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