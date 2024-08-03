Кривич Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко (Кривич) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривич Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна
Рождение ребёнка
09.05.1925
Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна
Смерть
Неизвестно