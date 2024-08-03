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Кривич Николай Иванович

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Место рождения

Токмак

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко (Кривич) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривич Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна

Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Кривич Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кривич (Путятина) Нина (Неонила) Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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