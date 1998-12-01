Сингаевская (Сингаевская) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сингаевская (Сингаевская) Евгения Петровна

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Место рождения

Новые Воробьи, Житомирська область

Дата рождения

06.01.1912

Дата смерти

01.12.1998

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912

Отец: Сингаевский Петр

Мать: Сингаевская Зинаида

Новые Воробьи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Коваль Валерий

Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич

Рождение ребёнка
22.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич

СССР
Рождение ребёнка
1951

Сын: Коваль Олег

Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.12.1998
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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