Сингаевская (Сингаевская) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1912
Дата смерти01.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912
Отец: Сингаевский Петр
Мать: Сингаевская Зинаида
Рождение ребёнка
1943
Сын: Коваль Валерий
Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич
Рождение ребёнка
22.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич
СССР
Рождение ребёнка
1951
Сын: Коваль Олег
Отец ребёнка: Коваль Петр Авксеньтьевич
Смерть
01.12.1998