Казанов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанов Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: ?

Манино, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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