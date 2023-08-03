Белявцева (Чаусова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелявцева (Чаусова) Варвара

Белявцева (Чаусова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чаусов Евдоким

Мать: Чаусова Ефимия

Смерть
Неизвестно