Резник (Герасименко) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1913
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913
Отец: Герасименко Александр
Мать: Герасименко Евдокия
Рождение ребёнка
06.01.1942
Рождение ребёнка
12.01.1951
Рождение ребёнка
05.04.1952
Рождение ребёнка
21.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно