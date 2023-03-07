Резник (Герасименко) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резник (Герасименко) Анастасия Александровна

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Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

12.01.1913

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913

Отец: Герасименко Александр

Мать: Герасименко Евдокия

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резник Василий Филиппович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резник Василий Филиппович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резник Василий Филиппович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резник Василий Филиппович

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резник Василий Филиппович

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
1978
Павлоград, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
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