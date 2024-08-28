Комаров Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Василий Андреевич

Комаров Василий Андреевич

Место рождения

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Чекмарёва (Комарова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Осина (Комарова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Комаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Комарова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Комаров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Комарова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
18.07.1941
Рождение ребёнка
21.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.08.1943
Пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.