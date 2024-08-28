Комаров Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Чекмарёва (Комарова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Осина (Комарова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Комарова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Комарова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
22.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Призыв на военную службу
18.07.1941
Рождение ребёнка
21.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова (Леонтьева) Мария Максимовна
Смерть
?.08.1943
Пропал без вести