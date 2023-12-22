Чередов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Павел

Чередов Павел

Место рождения

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Чередов Егор

Мать: Чередова Прасковья

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1900

Сын: Чередов Иван

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Чередов Семён

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чередов Пётр

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Чередов Степан

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чередов Михаил

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Вяткина, Кротовская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зломанова Мария

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close