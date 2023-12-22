Чередов Павел
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Чередов Егор
Мать: Чередова Прасковья
Рождение ребёнка
20.09.1900
Сын: Чередов Иван
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Чередов Семён
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чередов Пётр
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Чередов Степан
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чередов Михаил
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зломанова Мария
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно