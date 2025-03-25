Ярыгин Федор Васильевич 06.02.1917 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярыгин Федор Васильевич

Место рождения

д. Зырянка Большеникольский с/с Чулымский р-н Новосибирская обл

Дата рождения

06.02.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917 ст.

Отец: Ярыгин Василий Ильич

Мать: Ярыгина (Федотова) Лидия Федоровна

д. Зырянка Большеникольский с/с Чулымский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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