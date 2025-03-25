Ярыгин Федор Васильевич
Место рожденияд. Зырянка Большеникольский с/с Чулымский р-н Новосибирская обл
Дата рождения06.02.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917 ст.
д. Зырянка Большеникольский с/с Чулымский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно