Ломинский Аристарх Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломинский Аристарх Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломинский Аристарх Иоаннович (1800 — ?) Родился в семье священника села Ломина Романов-Брисоглебского уезда Иоанна Федоровича. Из высшего отделения уездного училища, 17 марта 1819 года по прошению опр... Показать все
Бракосочетание
23.01.1820

Жена: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Клавдия Аристархова

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Аристархова

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Казаринов Константин Аристархов

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ломинский Иван Аристархов

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Аристархова

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ломинский Алексей Аристархов

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ломинский Павел Аристархов

Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова

Смерть
Неизвестно
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