Ломинский Аристарх Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Ломинский Аристарх Иоаннович (1800 — ?) Родился в семье священника села Ломина Романов-Брисоглебского уезда Иоанна Федоровича. Из высшего отделения уездного училища, 17 марта 1819 года по прошению опр... Показать все
Бракосочетание
23.01.1820
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Клавдия Аристархова
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Аристархова
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Казаринов Константин Аристархов
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ломинский Иван Аристархов
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Аристархова
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ломинский Алексей Аристархов
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ломинский Павел Аристархов
Мать ребёнка: Ломинская Олимпиада Иванова
Смерть
Неизвестно