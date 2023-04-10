Круглова-Петрова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова-Петрова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Петров Александр

Мать: Петрова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысева-Круглова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович

Смерть
2005