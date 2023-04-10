Круглова-Петрова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2005
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Петров Александр
Мать: Петрова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысева-Круглова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Круглов Михаил Иванович
Смерть
2005