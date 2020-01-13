Тараш СЕРГИ Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараш СЕРГИ Елена

Тараш СЕРГИ Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1948

Дата смерти

13.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараш Серги Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараш Серги Александр Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Тараш Серги Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараш Серги Александр Сергеевич

Смерть
13.01.2020