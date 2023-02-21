Шевнина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Шевнина Семена Анисимовича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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