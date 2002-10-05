Фаизов Самат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизов Самат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2002

Отец: Фаизов Салават

Мать: Гульфия

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