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Выборнов Лев Николаевич

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

13.02.1925

Дата смерти

14.06.1972

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925

Отец: Выборнов Николай Сергеевич

Мать: Выборнова Валентина Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Призыв на военную службу
1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Призыв | Октябрьский РВК Саратовская обл., г. Саратов, Октябрьский р-н
Бракосочетание
10.12.1946

Жена: Выборнова Зоя Семеновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выборнова Зоя Семеновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
14.06.1972
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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