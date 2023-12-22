Выборнов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1925
Дата смерти14.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925
Призыв на военную службу
1943
Призыв | Октябрьский РВК Саратовская обл., г. Саратов, Октябрьский р-н
Бракосочетание
10.12.1946
Жена: Выборнова Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
10.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выборнова Зоя Семеновна
Смерть
14.06.1972