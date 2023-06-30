Werrelaskja Mai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Werrelaskja Mai

Место рождения

Werrelaskja talu

Дата рождения

18.01.1736

Дата смерти

16.04.1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Werrelaskja talu
Рождение ребёнка
1754

Сын: Taldrik Johann

Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel

Sangaste mp, Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Koba Ann

Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel

Koba
Рождение ребёнка
1768

Сын: Taldrik Kottfried

Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel

Koba-Matsi
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Taldrik Pabbo

Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel

Tartumaa Estonia
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Liis

Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel

Смерть
16.04.1789
KobaMatsi talu
Похороны
18.04.1789
Sangaste EELK kalmistu