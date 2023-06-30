Werrelaskja Mai
Место рожденияWerrelaskja talu
Дата рождения18.01.1736
Дата смерти16.04.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Werrelaskja talu
Рождение ребёнка
1754
Сын: Taldrik Johann
Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel
Sangaste mp, Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Koba Ann
Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel
Koba
Рождение ребёнка
1768
Сын: Taldrik Kottfried
Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel
Koba-Matsi
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Taldrik Pabbo
Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel
Tartumaa Estonia
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Liis
Отец ребёнка: Koba-Matsi Michel
Смерть
16.04.1789
KobaMatsi talu
Похороны
18.04.1789
Sangaste EELK kalmistu