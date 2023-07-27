Будрейко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Тетюши
Рождение ребёнка
1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место рождения предположительное, т.к. его отец работал в Оренбурге в эти годы
Рождение ребёнка
19.04.1924
Сын: Будрейка Будрейко Эрик (Эрий) Владиславович
Отец ребёнка: Будрейка Владислав Францевич
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
28.11.1933
Сын: Будрейка Ольгерд Владиславович
Отец ребёнка: Будрейка Владислав Францевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Образование
С 1935 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
студентка подготовительного отделения ИКП, затем с реорганизацией ИКП – студентка областного ИМЛ
Арест
08.11.1937
Арестована как член семьи репрессированного.
Отбывание наказания
15.07.1938
Особым совещанием при НКВД СССР 15 июля 1938 г. приговорена к 5 годам заключения в ИТЛ.
Реабилитация осужденного
12.07.1956
Реабилитирована Военным трибуналом ПриВО 12 июля 1956 г.
Реабилитация осужденного
12.07.1956
Реабилитирована Военным трибуналом ПриВО 12 июля 1956 г.
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
ул.Фрунзе, д.146, кв.23
Смерть
1985
Митинское кладбище (уч. № 170)