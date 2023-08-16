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Чернышёв Валерий Николаевич
Чернышёв Валерий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1987
Пол
Мужской
Отец
Чернышёв Николай Николаевич
Мать
Леонтьева (Фомина) Татьяна Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987
Отец:
Чернышёв Николай Николаевич
Мать:
Леонтьева Татьяна Александровна
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