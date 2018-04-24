Джанчатов Феликс Муратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1941
Дата смерти24.04.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Отец: Джанчатов Мурат
Мать: Джанчатова Анна Едыговна
Рождение ребёнка
17.08.1981
Дочь: Хатукай Фарида Феликсовна
Мать ребёнка: Джанчатова Нагмет Хазерталиевна
Рождение ребёнка
22.11.1984
Дочь: Аргун Софьят Феликсовна
Мать ребёнка: Джанчатова Нагмет Хазерталиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2018