Джанчатов Феликс Муратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джанчатов Феликс Муратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

24.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: Джанчатов Мурат

Мать: Джанчатова Анна Едыговна

Рождение ребёнка
17.08.1981

Дочь: Хатукай Фарида Феликсовна

Мать ребёнка: Джанчатова Нагмет Хазерталиевна

Рождение ребёнка
22.11.1984

Дочь: Аргун Софьят Феликсовна

Мать ребёнка: Джанчатова Нагмет Хазерталиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джанчатова Нагмет Хазерталиевна

Смерть
24.04.2018
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