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(Тюрина) Фекла Ивановна

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Место рождения

Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Сапрыкин Андрей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Сапрыкин Иван

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
20.08.1923

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Сирота с 3 лет
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Мария-Майя Николаевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев

Смерть
1927
умерла в возрасте 38 лет, младшей Марии было 3 месяца
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