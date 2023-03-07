(Тюрина) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1907
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1913
Сын: Сапрыкин Иван
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
20.08.1923
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев
Сирота с 3 лет
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Мария-Майя Николаевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Алексеев
Смерть
1927
умерла в возрасте 38 лет, младшей Марии было 3 месяца