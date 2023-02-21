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Башкирцев Модест Ефимович

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Место рождения

Д. Погорелово, Красноуфимский р-он, Сверд. обл

Дата рождения

11.05.1912

Дата смерти

09.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Погорелово, Красноуфимский р-он, Сверд. обл
Рождение ребёнка
15.03.1948

Сын: Башкирцев Валентин Модестович

Мать ребёнка: Зайкова Мария Ивановна

Д. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Смерть
09.06.1990
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