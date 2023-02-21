Башкирцев Модест Ефимович
Место рожденияД. Погорелово, Красноуфимский р-он, Сверд. обл
Дата рождения11.05.1912
Дата смерти09.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. Погорелово, Красноуфимский р-он, Сверд. обл
Рождение ребёнка
15.03.1948
Сын: Башкирцев Валентин Модестович
Мать ребёнка: Зайкова Мария Ивановна
Д. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Смерть
09.06.1990