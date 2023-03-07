Эрдман Николай Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрдман Николай Робертович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1900

Дата смерти

10.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1937
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1937
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
10.08.1970
Москва, город федерального значения Москва
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