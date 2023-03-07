Эрдман Николай Робертович
Место рождения
Дата рождения16.11.1900
Дата смерти10.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1934
Место жительства
С 1935 по 1937
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1937
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
10.08.1970