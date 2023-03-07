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Пятков Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.11.1919

Дата смерти

24.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1919

Отец: Пятков Алексей Иванович

Мать: Пяткова Мавра Ивановна

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
участник ВОВ, животновод
Смерть
24.02.1991
Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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