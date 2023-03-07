Пятков Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1919
Дата смерти24.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1919
Отец: Пятков Алексей Иванович
Мать: Пяткова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
участник ВОВ, животновод
Смерть
24.02.1991
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно