Мисюк Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюк Вячеслав

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

02.08.1953

Дата смерти

29.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953

Отец: Мисюк Петр

Мать: Мисюк Зоя

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.07.1998
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