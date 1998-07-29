Мисюк Вячеслав
Место рождения
Дата рождения02.08.1953
Дата смерти29.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953
Отец: Мисюк Петр
Мать: Мисюк Зоя
Рождение ребёнка
03.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.07.1998