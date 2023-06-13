Усов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1976

Дочь: Удовенко Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1981

Дочь: Новицкая Ульяна Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно