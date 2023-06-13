Усов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1976
Дочь: Удовенко Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1981
Дочь: Новицкая Ульяна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно