Rosenwald (Berkowitz) Jean Alice
Место рожденияPhiladelphia, Pennsylvania, USA
Дата рождения28.10.1933
Дата смерти24.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1933
Отец: Berkowitz David Edward
Мать: Jeanette R.
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
New Second Street, Cheltenham Twp, Montgomery, Pennsylvania, USA
Смерть
24.04.1973
New York, New York