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Rosenwald (Berkowitz) Jean Alice

Место рождения

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Дата рождения

28.10.1933

Дата смерти

24.04.1973

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1933

Отец: Berkowitz David Edward

Мать: Jeanette R.

Philadelphia, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
New Second Street, Cheltenham Twp, Montgomery, Pennsylvania, USA
Смерть
24.04.1973
New York, New York
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