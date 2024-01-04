Цыганов Сидор
Место рождения
Дата рождения12.05.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лямина Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
25.05.1890
Рождение ребёнка
08.04.1891
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
11.09.1895
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна