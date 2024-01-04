Цыганов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Сидор

Цыганов Сидор

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лямина Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
25.05.1890

Жена: Цыганова Евдокия Андреевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1891

Сын: Цыганов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Цыганов Сергей Сидорович

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Цыганов Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия Андреевна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close