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Сапожникова Яна Андреевна
Сапожникова Яна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2006
Пол
Женский
Отец
Сапожников Андрей Викторович
1971 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.2006
Отец:
Сапожников Андрей Викторович
Мать: не указана
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