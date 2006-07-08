Сапожникова Яна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова Яна Андреевна

Сапожникова Яна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2006

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2006

Отец: Сапожников Андрей Викторович

Мать: не указана