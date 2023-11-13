Филимонов Пётр Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1878
Сын: Филимонов Василий Петрович
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Николай Петрович
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Мария
Смерть
Неизвестно