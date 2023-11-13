Филимонов Пётр Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов Пётр Антипович

Филимонов Пётр Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Филимонов Антип Ларионович

Мать: Филимонова Арина Давыдовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Филимонов Василий Петрович

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
1895

Сын: Филимонов Иван Петрович

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Николай Петрович

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close