Чесноков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Сергей Николаевич

Чесноков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.2006

Сын: Чесноков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2008

Дочь: Чеснокова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2011

Дочь: Чеснокова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.2015

Дочь: Чеснокова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2022

Дочь: Чеснокова Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности