Чесноков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2006
Сын: Чесноков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2008
Дочь: Чеснокова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.2011
Дочь: Чеснокова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.2015
Дочь: Чеснокова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2022
Дочь: Чеснокова Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности