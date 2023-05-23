Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Тимофеевич

Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно