Банников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947

Отец: Банников Иван Семенович

Мать: Банникова 1

Рождение ребёнка
13.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Елена

Рождение ребёнка
28.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Елена