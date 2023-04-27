Банников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1947
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947
Отец: Банников Иван Семенович
Мать: Банникова 1
Рождение ребёнка
13.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Елена
Рождение ребёнка
28.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Елена