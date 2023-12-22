Давид Спиридонов
Место рождения
Дата рождения26.06.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1784 ст.
Отец: Спиридон Герасимов
Мать: Наталья Егорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-7N?i=329&cc=1921824 мать не указана В: с. Заречья Ермолай Данилов и Дарья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно