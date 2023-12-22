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Давид Спиридонов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.06.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1784 ст.

Отец: Спиридон Герасимов

Мать: Наталья Егорова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-7N?i=329&cc=1921824 мать не указана В: с. Заречья Ермолай Данилов и Дарья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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