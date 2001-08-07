Иванов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1953

Дата смерти

07.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1973

Сын: Иванов Сергей

Мать ребёнка: Иванова Галина

Рождение ребёнка
17.02.1977

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Иванова Галина

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Иванов Максим

Мать ребёнка: Иванова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина

Смерть
07.08.2001
Похороны
Неизвестно
Сопоха, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
62.343867, 34.004376