Иванов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1953
Дата смерти07.08.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1973
Сын: Иванов Сергей
Мать ребёнка: Иванова Галина
Рождение ребёнка
17.02.1977
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Иванова Галина
Рождение ребёнка
21.10.1983
Сын: Иванов Максим
Мать ребёнка: Иванова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина
Смерть
07.08.2001
Похороны
Неизвестно
Сопоха, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
62.343867, 34.004376