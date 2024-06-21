Бердникова (Краснодубец) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.2015
Сын: Бердников Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Бердников Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.07.2017
Дочь: Бердникова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Бердников Андрей Сергеевич