Муленок Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1941
Дата смерти25.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941
Рождение ребёнка
13.04.1960
Сын: Муленок Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Муленок Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Чучалина Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Муленок Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муленок Мария Михайловна
Смерть
25.05.2020