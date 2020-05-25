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Муленок Геннадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1941

Дата смерти

25.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941

Отец: Муленок Андрей Андреевич

Мать: Муленок Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Сын: Муленок Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Муленок Мария Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Чучалина Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Муленок Мария Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муленок Мария Михайловна

Смерть
25.05.2020
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