Комиссарова (Бакушина) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Бакушина) Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1973

Дата смерти

17.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973

Отец: Бакушин Виктор Иванович

Мать: Бакушина Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.01.1996

Дочь: Комиссарова Наталья Романовна

Отец ребёнка: Комиссаров Роман Виктороович

Рождение ребёнка
24.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Роман Виктороович

Смерть
17.02.2017