Комиссарова (Бакушина) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1973
Дата смерти17.02.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1973
Отец: Бакушин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1996
Дочь: Комиссарова Наталья Романовна
Отец ребёнка: Комиссаров Роман Виктороович
Рождение ребёнка
24.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Роман Виктороович
Смерть
17.02.2017