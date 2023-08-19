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Дмитриева Варвара

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
18.01.1888 ст.

Муж: Ерофеев Ларион

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Кузьмин Агапафод, Федор Агапафодов, Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
07.12.1889 ст.

Дочь: Ларионова Евгения

Отец ребёнка: Ерофеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.07.1893 ст.

Дочь: Ларионова Ольга

Отец ребёнка: Ерофеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Ларионова Евгения

Отец ребёнка: Ерофеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно