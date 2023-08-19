Дмитриева Варвара
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1888 ст.
Муж: Ерофеев Ларион
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Кузьмин Агапафод, Федор Агапафодов, Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
07.12.1889 ст.
Дочь: Ларионова Евгения
Отец ребёнка: Ерофеев Ларион
Рождение ребёнка
06.07.1893 ст.
Дочь: Ларионова Ольга
Отец ребёнка: Ерофеев Ларион
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Ларионова Евгения
Отец ребёнка: Ерофеев Ларион
Смерть
Неизвестно