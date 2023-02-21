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Гофман (Исакова) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1942

Дата смерти

10.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1942

Отец: Исаков Александр Борисович

Мать: Исакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1962

Сын: Гофман Константин Оскарович

Отец ребёнка: Гофман Оскар Густавович

Рождение ребёнка
25.02.1965

Сын: Гофман Владимир Оскарович

Отец ребёнка: Гофман Оскар Густавович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гофман Оскар Густавович

Смерть
10.07.1979
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