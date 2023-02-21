Гофман (Исакова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1942
Дата смерти10.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1942
Отец: Исаков Александр Борисович
Мать: Исакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1962
Сын: Гофман Константин Оскарович
Отец ребёнка: Гофман Оскар Густавович
Рождение ребёнка
25.02.1965
Сын: Гофман Владимир Оскарович
Отец ребёнка: Гофман Оскар Густавович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1979