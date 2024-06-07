Дресвяников Евсевейко Малахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Дресвяников Малашко Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дресвяников Гавриил Евсевеевич
Мать ребёнка: Дресвяникова Алена Кузьминична
Смерть
Неизвестно