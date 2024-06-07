Дресвяников Евсевейко Малахович 1677 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Евсевейко Малахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Дресвяников Малашко Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова Алена Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Дресвяников Гавриил Евсевеевич

Мать ребёнка: Дресвяникова Алена Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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