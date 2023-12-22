Астафьев Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1915
Дата смерти15.01.1977
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Астафьева светлана Митрофановна
Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна
Бракосочетание
07.06.1939
Рождение ребёнка
1940
Сын: Астафьев Валерий Митрофанович
Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна
Рождение ребёнка
03.06.1941
Сын: Астафьев Валентин Митрофанович
Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна
Смерть
15.01.1977