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Астафьев Митрофан Иванович

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.08.1915

Дата смерти

15.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915

Отец: Астафьев Иван Ильич

Мать: Астафьева Пелогея Александровна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Астафьева светлана Митрофановна

Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
07.06.1939

Жена: Астафьева Мария Степановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Астафьев Валерий Митрофанович

Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна

Рождение ребёнка
03.06.1941

Сын: Астафьев Валентин Митрофанович

Мать ребёнка: Астафьева Мария Степановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
15.01.1977
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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