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Курятников Даниил Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2008

Отец: Курятников Игорь Владимирович

Мать: Сальникова Виктория Олеговна

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