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Курятников Даниил Игоревич
Курятников Даниил Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.2008
Пол
Мужской
Отец
Курятников Игорь Владимирович
1973 г.р.
Мать
Сальникова Виктория Олеговна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2008
Отец:
Курятников Игорь Владимирович
Мать:
Сальникова Виктория Олеговна
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