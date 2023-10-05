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Хайкин Евгений Александрович
Хайкин Евгений Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Хайкин Александр Викторович
1957 г.р.
Мать
Хайкина Елена Владимировна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1984
Отец:
Хайкин Александр Викторович
Мать:
Хайкина Елена Владимировна
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